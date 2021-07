Qatar: 105 nuove aperture in vista dei Mondiali di Calcio del 2022

Saranno 105 le strutture alberghiere e i complessi di appartamenti che verranno realizzati nel periodo di avvicinamento alla Coppa del Mondo che si terrà in Qatar nel 2022.

Tre le new entry che vedranno la luce nel corso di quest’anno: il Banyan Tree Doha, già inaugurato, il Pullman Doha West Bay, il JW Marriott West Bay e lo Steigenberger Hotel, tutti 5 stelle e con una vocazione per l’ospitalità di altissimo livello.



"Stiamo continuando a espandere la nostra offerta turistica – sottolinea il segretario generale del Qatar National Tourism Council Akbar Al Baker - per far sì che i visitatori possano godere della proverbiale accoglienza del Qatar, potendo scegliere tra hotel, resort o appartamenti in linea con il proprio budget ed esigenze. Queste nuove aperture sono parte della nostra strategia, mirata a diversificare le opportunità del Qatar e ampliare l’attrattiva per i visitatori”.