Madeira aprirà le porte anche ai turisti con vaccini non approvati dall'Ema

L'isola di Madeira, in Portogallo estenderà il Green Pass anche ai turisti provenienti dai Paesi extra Ue e che hanno ricevuto altri vaccini rispetto a quelli approvati dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco.

Quindi - come riporta Repubblica - potrà soggiornare sull'isola sull'Atlantico anche chi è stato vaccinato "con il russo Sputnik V, il cinese Sinovac, ma anche i due indiani, l'autoctono Covaxin, e il Covishield, che è la versione locale di Astrazeneca, e che è stato somministrato anche a cinque milioni di cittadini del Regno Unito".



Questa misura non è ancora in vigore, ma è stata comunicata dal segretario della Salute di Madeira Pedro Ramos. M. T.