Australia: anche quest'anno annullati i Gran Premi di Formula 1 e MotoGp

L’Australia annulla per la seconda volta i Gran Premi di Formula 1 e MotoGp. La decisione è maturata a causa delle le restrizioni e dei problemi logistici provocati dalla pandemia di Covid-19.

Come riportato da La Repubblica, il presidente dell'Australian Grand Prix Corporation, Paul Little, si è detto deluso ma consapevole della "sfida che l'Australia deve affrontare con le attuali restrizioni ai viaggi internazionali", sottolineando "l'importanza delle vaccinazioni". Intanto, le vaccinazioni nel Paese procedono a rilento e malgrado severe restrizioni, la variante Delta è sbarcata a Sydney.



La Formula 1 potrebbe sostituire il Gran Premio di Melbourne con un'altra tappa: "Abbiamo diverse opzioni per riempire la casella vacante, che verranno analizzate nelle prossime settimane, ma siamo tristi di dover rinunciare ai tifosi australiani quest'anno" si legge su Twitter.