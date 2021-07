L’Ungheria riapre le frontiere ai visitatori europei

L'Ungheria ha eliminato i controlli alle frontiere interne di Schengen a partire dal 23 giugno, mentre il certificato d'immunità dell'Unione europea, entrato in vigore l’1 luglio, è accettato su tutto il territorio nazionale.

Quindi chi arriva in Ungheria via terra dalla Slovacchia, Austria, Slovenia, Croazia, Serbia e Romania con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre può farlo praticamente senza restrizioni, senza quarantena o obbligo di test aggiuntivi. Chi invece arriva in Ungheria in aereo deve presentare un certificato di immunità Ue.



Con le nuove regole tutti gli ospiti nazionali e internazionali possono prenotare e soggiornare negli alloggi commerciali senza alcuna restrizione. L'obbligo di indossare la mascherina è stato eliminato in tutti i luoghi all'interno e all'esterno, ad eccezione delle istituzioni sanitarie e di assistenza sociale, mentre alberghi, spiagge, ristoranti e spa sono aperti al pubblico senza l'obbligo di avere un certificato di immunità.



Anche i teatri, i cinema e i concerti di musica classica sono aperti a tutti, mentre gli eventi di massa che non offrono posti a sedere fissi - concerti, festival, locali di musica notturna - sono ancora accessibili solo ai possessori di un certificato di immunità.