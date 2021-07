Euro 2020, a Roma intensificati i controlli negli aeroporti sui voli dall’Inghilterra

Controlli sui voli provenienti dall’Inghilterra e check point all’Olimpico. Roma si prepara così ad accogliere i tifosi britannici in arrivo per il match Ucraina-Inghilterra di Euro 2020, che si terrà domani nello stadio della Capitale.

Per contenere la diffusione della variante Delta, negli scali di Fiumicino e Ciampino sarà intensificata la vigilanza, con controlli mirati sui passeggeri in arrivo dalla Gran Bretagna, si legge su tg24.sky.it.



Rafforzati ulteriormente anche in controlli all’ingresso dell’Olimpico, dove saranno dove saranno allestiti dei check point, che serviranno alle forze dell’ordine per effettuare ulteriori verifiche prima di consentire l’accesso ai tornelli. In particolare, sarà verificato il rispetto dei requisiti anti Covid e della quarantena di 5 giorni.