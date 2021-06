Buone notizie dalla Croazia, che sta registrando un incremento degli arrivi e delle prenotazioni per l'estate. È il ministro del Turismo, Nikolina Brnjac, a sottolineare che “La richiesta per la Croazia è in costante crescita e gli arrivi di giugno confermano che si tratta di una destinazione turistica responsabile e sicura. In preparazione alla stagione, abbiamo creato tutti i presupposti per garantire un soggiorno senza problemi ai nostri ospiti, dagli spostamenti turistici facilitati, al progetto ‘Soggiorno sicuro in Croazia’, alla campagna vaccinale nel settore turistico, fino a ulteriori opportunità per testare i turisti al ritorno dalla vacanza”.

Le attività messe in campo sono molteplici. “Abbiamo realizzato più di 300 punti dove è possibile effettuare i test sierologici nelle località turistiche, che possono essere trovati su un link dedicato. La Repubblica di Croazia cofinanzia i test antigenici per i turisti e molti hotel e campeggi offrono ai propri ospiti la possibilità di effettuare test senza folla e senza lasciare la struttura dove alloggiano. Accogliamo con favore la stagione pienamente preparati e invitiamo ad un comportamento responsabile e al rispetto delle misure epidemiologiche in modo che tutti possano godersi una vacanza sicura e piacevole nel nostro Paese”.