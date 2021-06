Royal Commission for AlUla annuncia la partnership con Team BikeExchange

A pochi giorni dall'inizio del Tour de France, Royal Commission for AlUla ha annunciato una partnership globale con Team BikeExchange, squadra maschile e femminile di ciclismo su strada. Si tratta di un importante progetto in linea con l'impegno per uno sviluppo sostenibile e responsabile della destinazione, sita nel nord-ovest dell'Arabia Saudita e percepita oggi come luxury.

AlUla gode inoltre di un prezioso patrimonio storico e umano grazie anche al sito Unesco di Hegra. "È un luogo magico e questa prima collaborazione sportiva a livello mondiale sarà un'occasione di visibilità", sottolinea Phillip Jones, chief destination marketing officer di The Royal Commission for AlUla.



Il logo e il sito web saranno ben individuabili sulla maglia dei corridori del team, "un modo - conclude - per presentare AlUla a un pubblico internazionale".



Gaia Guarino