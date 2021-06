di Gaia Guarino

La riapertura dei confini di Mauritius è vicina: la fase 1 prenderà il via il 15 luglio consentendo l'accesso soltanto ai turisti vaccinati. Dal 1° ottobre, data simbolo dell'inizio dell'alta stagione, sarà invece tempo per la fase 2, che eviterà la quarantena sia ai vaccinati sia a coloro che risulteranno negativi al tampone Pcr.

"Il trade italiano ci è stato di gran supporto nello sviluppo del turismo del nostro Paese - sottolinea Arvind Bundhun, direttore Mtpa (nella foto) -. Anche adesso puntiamo sugli stakeholder italiani, soprattutto per l'autunno".



In vista di ottobre l'ente del turismo conta di invitare sull'isola adv e t.o. per ribadire come Mauritius non sia soltanto una destinazione mare, ma molto di più.



La questione voli

I mesi estivi saranno caratterizzati, purtroppo, da una scarsa seat capacity delle compagnie aeree che dovrebbe invece aumentare proprio per il debutto della fase 2.



"Alitalia ha annunciato che non attiverà il volo diretto per Mauritius - aggiunge il direttore -. Gli italiani, però, potranno raggiungerci via Parigi, Dubai e Istanbul grazie agli operativi di Air Mauritius, Emirates e Turkish Airlines, che compenseranno la perdita di Alitalia".



Quali target

Il turismo verso Mauritius si muove principalmente attraverso il canale b2b; il 60% dei visitatori a livello globale arriva infatti tramite t.o., dato che per l'Italia è perfino superiore. "In questo momento stiamo spingendo con campagne digitali, social media e un nuovo sito web - spiega Bundhun -. Il profilo dei nostri ospiti è sempre lo stesso - conclude - ma adesso puntiamo sui pensionati perché hanno più tempo libero e garantiscono soggiorni lunghi, sulle coppie e sui digital nomad".