Isole Vergini Britanniche: stop alla quarantena per i vaccinati

Una destinazione, 60 isole. È questo uno dei punti di forza delle Isole Vergini Britanniche, arcipelago caraibico che offre molteplici sfaccettature. Relax, trekking, snorkeling, buon cibo e divertimento. E da pochi giorni è anche visitabile più facilmente, grazie alle nuove norme sull'ingresso dei turisti.

A oggi, dall'Italia mancano collegamenti diretti per le Bvi. A seconda della compagnia aerea, dopo un primo scalo a New York o in Europa (Parigi, Amsterdam e Londra), vi sarà un secondo stop in una località caraibica per giungere infine all'Aeroporto Internazionale Terrence B. Lettsome di Beef Island.



Le Bvi hanno riaperto ai turisti internazionali già il 1° dicembre 2020 e per entrare è necessario registrarsi sul portale dedicato entro 7 giorni dal proprio viaggio. La novità è che dal 15/6 è stata abolita la quarantena per i passeggeri completamente vaccinati, ai quali verrà chiesta una certificazione vaccinale e un tampone Pcr o rapido con esito negativo effettuato entro 5 giorni dalla partenza. Per i non vaccinati rimane invece la quarantena di 7 giorni, mentre per chi ha ricevuto soltanto la prima dose, l'isolamento si riduce a 4 giorni.



Gaia Guarino