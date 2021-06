Sì ai test rapidi e innalzamento del limite di età per i controlli sui bambini. Sono questi i due cambiamenti che il governo della Grecia ha deciso di attuare nel processo di controllo sanitario dei turisti in arrivo.

D’ora in poi, dunque, l’ingresso nel Paese senza ulteriori misure restrittive sarà consentito ai viaggiatori provenienti dall’estero con esito negativo del test rapido antigenico.



Inoltre, seguendo le indicazioni dell’Unione europea, i controlli dei certificati necessari all'ingresso nel Paese verranno ora eseguiti sui bambini dai 12 anni in su, invece che a partire dai 6 anni, come è avvenuto fino ad ora.



Per varcare i confini greci restano comunque validi il certificato di vaccinazione completa, il test prc negativo o il certificato di guarigione dall'infezione da Covid-19. Inoltre i viaggiatori in Grecia hanno la possibilità di esibire il Certificato Digitale Covid-19 dell'Unione europea in formato digitale o cartaceo.