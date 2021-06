Stop alla quarantena, la Finlandia apre le porte ai turisti europei

Dopo dieci mesi di restrizioni dovute alla pandemia da oggi, 21 giugno, la Finlandia apre le porte ai turisti provenienti dall’Ue e dall’area Schengen. Il Paese accoglierà senza obbligo di quarantena i turisti vaccinati, quelli con in test molecolare negativo o coloro che hanno già avuto l’infezione e ne sono guariti.

Basterà dunque presentare un certificato che attesti uno dei requisiti elencati per poter varcare i confini della Finlandia; la documentazione dovrà essere in inglese, finlandese o svedese ed esonererà automaticamente il visitatore dall’obbligo dell’autoisolamento.



Intanto per incentivare i turisti VisitFinland ha ideato la campagna #HappywithFinns in cui un viaggio estivo virtuale attraverso il Paese svela il segreto della felicità finlandese. La campagna è visibile sui social fino al 27 giugno.



Tra gli eventi culturali di maggiore rilievo di questo periodo la Biennale di Helsinki, che ha aperto le sue porte al pubblico il 12 giugno e durerà fino al 26 settembre.