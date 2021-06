Giordania, Aqaba sarà ‘Covid free’ da luglio

La città di Aqaba sarà ‘Covid free’ dall’inizio del mese di luglio. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa dal ministro del Turismo e delle Antichità della Giordania, Nayef al-Fayez. La città si appresta perciò a diventare un’area verde, libera dal coronavirus.

L’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba (Aseza) ha invitato i giordani a vaccinarsi contro il coronavirus per prevenire un’ulteriore diffusione dei contagi.



Regole per l’ingresso

A partire dal 1° luglio, i visitatori non saranno ammessi ad Aqaba attraverso i centri doganali, Wadi Al-Yatam e Wadi Araba, i valichi di frontiera o l’aeroporto, a meno che: siano completamente vaccinati; siano trascorsi almeno 21 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino; siano in possesso di un test Pcr negativo 72 ore prima dell'arrivo (per coloro che hanno più di sei anni).