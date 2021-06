È arrivata nel pomeriggio di ieri una delle notizie più attese dal mondo del turismo europeo e italiano in particolare. L’Europa ha riaperto le porte ai turisti provenienti dagli Usa, inserendo gli Stati Uniti nella green list dei Paesi che possono entrare nei confini Shenghen liberamente, presentando un test negativo al Covid alle frontiere.

La decisione presa oggi a Bruxelles apre le porte, oltre che ai turisti Usa, anche ad altri viaggiatori provenienti da Albania, Macedonia del Nord, Serbia, Libano, Taiwan, Macao e Hong Kong, per i quali sarà sufficiente presentare un test negativo per entrare in Europa e muoversi liberamente fra i diversi stati.



Un provvedimento che era stato anticipato già nel mese di aprile dalla presidente Ursula von der Leyen: l’intenzione di aprire le porte ai turisti americani completamente vaccinati o con un test covid negativo era prevista per l’estate, e da oggi è arrivata l’ufficializzazione.



Una grande boccata di ossigeno per il mercato turistico inbound europeo, per il quale i flussi a stelle e strisce rappresentano un pilastro fondamentale.



E la speranza è che con questa apertura si velocizzino anche le pratiche per permettere agli europei l’ingresso negli Usa per turismo, sulla base delle regole della reciprocità diplomatica. Al momento, l’amministrazione statunitense ha messo al lavoro una serie di commissioni per valutare la possibilità di aprire i confini ai viaggiatori del Vecchio Continente, ma non è ancora arrivata la fumata bianca.