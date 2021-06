Boris Johnson decide: restrizioni in Gran Bretagna fino al 19 luglio

Nella serata di ieri è arrivata la conferma da parte del premier Boris Johnson: le restrizioni in atto in Gran Bretagna verranno prolungate per altre quattro settimane fino al 19 luglio e non termineranno quindi il 21 giugno.

La decisione, anticipata dai media già lo scorso fine settimana, è stata presa a causa delle preoccupazioni derivanti dalla crescita della variante Delta del Covid, con un aumento dei casi in particolare nelle ultime due settimane.



Nella conferenza stampa tenutasi ieri sera, riporta TTG Media, Johnson ha spiegato che la situazione verrà monitorata giorno per giorno e un check verrà fatto alla scadenza delle prime due settimane: in caso di netta diminuzione dei casi la fine delle restrizioni verrebbe anticipata.