Spagna, cambiano le regole per l’ingresso dei minori

Con l’arrivo dell’estate, cambiano ancora le regole per l’ingresso in Spagna. Il Paese ha infatti deciso a partire da oggi, 9 giugno, un ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio, in particolare per quanto riguarda i minori, per facilitare l’ingresso nella Penisola iberica delle famiglie.

Da oggi, quindi, i ragazzi minori di 12 anni saranno esentati dal presentare la certificazione di vaccinazione, di guarigione o il certificato diagnostico di tampone negativo per l’ingresso in Spagna.



Nessun certificato, quindi, viene richiesto, ma è invece necessario anche per i minori compilare il modulo di controllo sanitario prima della partenza. Il modulo è rintracciabile sul sito www.spth.gob.es o sull’app Spain Travel Health.



La compilazione del modulo genera un codice QR personalizzato che il viaggiatore deve presentare alle compagnie di trasporto prima dell'imbarco, nonché ai controlli sanitari al punto di ingresso in Spagna.