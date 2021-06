Usa, Biden al lavoro per riaprire definitivamente ai viaggi internazionali

Stati Uniti al lavoro per riaprire al traffico internazionale. Secondo quanto fatto sapere dalla Casa Bianca, l’Amministrazione Biden sarebbe al lavoro per creare dei ‘gruppi di lavoro’ con diversi Paesi, tra cui Canada, Unione Europea, Messico e Regno Unito, per revocare le restrizioni ai viaggi attualmente in vigore e riaprire definitivamente le frontiere al traffico leisure.

“Speriamo che questi gruppi di lavoro di esperti - ha spiegato a travelpulse.com un portavoce della Casa Bianca - ci aiutino a tracciare un percorso in avanti, con l’obiettivo di riaprire ai viaggi internazionali con i nostri partner chiave, quando sarà sicuro farlo”.



L’annuncio di Washington Dc è stato accolto con favore dalla Us Travel Association. “Us Travel e i suoi membri ritengono che una task force pubblico-privata possa sviluppare rapidamente un progetto per riaprire i viaggi internazionali in entrata e avviare un lavoro duraturo e una ripresa economica - ha commentato il presidente e ceo di US Travel Roger Dow -. La diminuzione dei tassi di infezione negli Stati Uniti combinata con l’obiettivo dell’Amministrazione di avere una massa critica di americani completamente vaccinati entro il 4 luglio, c’è una vera opportunità a breve termine per iniziare in sicurezza a dare il bentornato ai visitatori internazionali”.