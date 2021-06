L’annuncio della Norvegia: “Abbiamo sconfitto il Covid”

La Norvegia canta vittoria, ma non tutti sono d’accordo. Preben Aavitsland, responsabile medico dell’istituto di sanità pubblica, ha annunciato ufficialmente la fine della pandemia di Covid-19 in Norvegia. Nonostante i chiarimenti (come l’invito a rispettare ancora le regole di contenimento, comunque molto più ‘leggere’ di quelle adottate ad esempio in Italia), non sono ovviamente mancate le polemiche.

Come riporta corriere.it il vicedirettore della Direzione norvegese per la salute Espen Nakstad ha precisato che i dati sono buoni ma la pandemia non è ancora finita. L’orizzonte viene rimandato a quando tutti i norvegesi avranno ricevuto la seconda dose di vaccino.