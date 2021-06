Repubblica Dominicana: prorogata al 30 luglio la copertura medica gratuita

Il governo dominicano ha deciso di prorogare fino al 30 luglio il piano di copertura medica gratuita concesso a tutti i turisti che arrivano in aereo nel Paese e soggiornano in un hotel. La copertura include le emergenze ed è finanziata al 100% dal governo dominicano.

Al 5 di giugno in Repubblica Dominicana sono state vaccinate 5.115.370 persone su 10 milioni di abitanti; un numero che, afferma una nota del Ministero, “consente al Paese di continuare con una politica aperta al turismo”.



Tra le misure che rimangono in vigore ci sono la vaccinazione del 100% del personale del servizio turistico, il rispetto dei protocolli sanitari, l'eliminazione dell'obbligo di presentare test pcr per l'ingresso nel Paese ad eccezione di India e Sudafrica, l'applicazione di test a campione e l'attuazione del Piano di Assistenza Sanitaria che copre i costi dell’emergenza Covid per tutti i turisti che si recano in hotel, nonché l'attuazione di protocolli certificati lungo tutta la catena del valore.