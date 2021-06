Spagna, porte aperte anche ai turisti extra Ue

Da oggi la Spagna apre le porte ai turisti internazionali, consentendo l’ingresso non solo agli europei, ma a tutti coloro che certificheranno l’avvenuta immunizzazione 14 giorni prima con il programma completo di uno dei sei vaccini anti-Covid: i quattro autorizzati dall’Ema e i due cinesi della Sinopharm e della Sinovac-Coronavac.

Rispetto a quanto annunciato a maggio le due novità più importanti che si applicheranno da oggi, spiega Hosteltur, sono l’ammissione dei test antigenici per i viaggiatori Ue e l’apertura ai visitatori provenienti dai Paesi extra Ue con certificato di vaccinazione. I vaccini Sinopharm e Sinovac-Coronavac si sono infatti aggiunti a quelli autorizzati dall'Ema per la loro importanza nei Paesi dell'America Latina e del Medio Oriente, dove vengono inoculati anche questi farmaci.



Mercato britannico ancora bloccato

Ancora niente da fare, invece, per quanto riguarda il mercato britannico, dal momento che la Gran Bretagna impone ai suoi cittadini la quarantena al rientro dall’estero. Una norma che potrebbe però cambiare a breve, consentendo almeno a Baleari e Canarie l'ingresso nella lista dei cosiddetti Paesi verdi probabilmente dal 24 giugno, con nuove norme applicabili a partire dal 1 luglio.