Riaperture a singhiozzo: i casi emblematici di Spagna e Germania

Ancora poco coordinamento fra le politiche messe in atto nei vari paesi dell’Unione europea in merito alla ripresa turistica.

Un esempio riguarda la politica adottata da Spagna e Germania, come ricordato da Preferente: in Spagna sono già stati riaperti i viaggi internazionali, senza quarantena né test, da Paesi extra Ue con livelli di contagio molto bassi. Inoltre, il 7 giugno coloro che sono già immunizzati con un programma completo di uno qualsiasi dei vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali o dall'Oms potranno entrare in Spagna senza restrizioni, indipendentemente dal paese di origine.

Lo stesso giorno, dopo quasi un anno di divieto, terminerà anche il veto alle crociere internazionali.

Intanto la Germania mantiene restrizioni all'ingresso, provocando difficoltà alla sua potente industria turistica. "Il governo federale deve agire in fretta perché la Germania non venga lasciata indietro in fatto di viaggi - sottolineano in un comunicato congiunto le grandi imprese turistiche del Paese -; servono decisioni urgenti e coraggio per consentire la ripresa dei flussi turistici internazionali. In paesi come Spagna, Grecia, Italia e Turchia, il traffico aereo sta già recuperando in modo significativo. Nel periodo maggio-agosto la Germania avrà invece solo il 44% del traffico aereo, raggiungendo il 63% in agosto".