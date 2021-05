Croazia: “Pronti ad accogliere i turisti”

di Livia Fabietti

La Croazia è pronta ad accogliere i turisti. "Le frontiere sono aperte, in realtà non sono mai state chiuse. Non c'è il coprifuoco e inoltre all'aperto, là dove è possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale (1,5 m), non è obbligatorio l'uso della mascherina", spiega Viviana Vukelic, direttrice per l'Italia dell'Ente Nazionale Croato.

Qualcosa inizia a muoversi: "Nelle prime settimane di maggio, per quanto riguarda il mercato italiano, abbiamo registrato a Zagabria 4500 pernottamenti e 1400 arrivi", precisa Vukelic. La capitale, tra gallerie d'arte, musei, teatri, parchi, caffè, mercati, ristoranti e un calendario pieno di eventi, è una meta ricca di spunti, interessante tutto l'anno.



Leisure, business e non solo: Zagabria è una destinazione d'eccellenza per quel che concerne il turismo sanitario. È infatti in grado di offrire servizi di alto livello soprattutto nell'ambito dell'oftalmologia, dermatologia, ortopedia, odontoiatria, chirurgia estetica e cosmetologia.



Ad accorciare le distanze, la ripresa dei voli di Croatia Airlines: "Piano piano stiamo ripristinando i collegamenti con l'Italia ma, al momento, siamo concentrati solamente su Roma. Abbiamo cinque voli settimanali - a luglio diventeranno nove - che permettono di raggiungere Zagabria", spiega Bianka Pezic, country manager Italia di Croatia Airlines.