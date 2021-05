Cruise to nowhere, ci prova anche Hong Kong. Trattative con Royal Caribbean

Seguendo l'esempio di Singapore che già lo scorso anno aveva avviato le crociere 'to nowhere' con Dream Cruises e Royal Caribbean, anche Hong Kong sta pensando di realizzare un programma simile.

L'idea, dimostratasi di successo, prevede per la città cinese la possibilità di portare a bordo soltanto i residenti e soprattutto soltanto coloro già vaccinati contro il Covid-19. Come si legge su travelmole.com, i tour potrebbero iniziare già a fine luglio, con una capacità a bordo ridotta a circa il 50%.



Secondo le prime indiscrezioni, Royal Caribbean ha mostrato interesse per l'iniziativa con mini-itinerari da 2 o 4 notti. G. G.