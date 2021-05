Caraibi, Anguilla: da luglio porte aperte ai turisti vaccinati

Anguilla riapre al turismo a partire dal 1 luglio. L’isola delle Piccole Antille nel Nord dei Caraibi, la cui popolazione è già in gran parte vaccinata (si prevede di immunizzare, entro luglio, almeno il 70% dei residenti) accoglierà tutte le persone vaccinate che potranno trascorrere un soggiorno in piena libertà.

Unica richiesta, spiega l’Anguilla Tourist Board, sarà un test pcr effettuato 3-5 giorni prima dell’arrivo, il cui risultato negativo dovrà essere comunicato sul sito escape.ivisitanguilla.com, previa registrazione.



Già dal 25 maggio, però, e fino al 30 giugno sarà possibile entrare ad Anguilla rispettando alcuni protocolli più restrittivi, come ad esempio, per i primi 7 giorni dopo l’arrivo, trascorrere una vacanza confortevole e sicura in una ‘bolla’.