Manchester: pernottamenti gratuiti per rilanciare il turismo

Manchester lancia il ‘3x2’ per gli hotel: con due notti prenotate, la terza è omaggio. L’idea è nata per rilanciare il turismo, alla luce anche delle riaperture decise dalla Gran Bretagna. L’obiettivo è prolungare la permanenza dei turisti e dunque aumentare la spesa dei viaggiatori sul territorio. Diversi i fornitori di alloggi che hanno già aderito all’iniziativa, ma altre adesioni sarebbero in arrivo prossimamente.

Secondo le stime, riporta travelmole.com, durante il periodo Covid sono andati persi il 70% degli incassi, senza contare i posti di lavoro andati in fumo.



La campagna, denominata ‘Have a night on us’, vuole recuperare almeno in parte questo valore perduto e far fronte all’attuale carenza di prenotazioni.