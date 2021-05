Lituania, tampone e isolamento

Più complicata, invece, la situazione della Lituania, dove l’aggiornamento della Farnesina spiega come il Governo abbia deciso di prolungare la quarantena fino al 31 maggio 2021 e inoltre non sia più possibile effettuare il test in loco all’arrivo.

Tutti i viaggiatori provenienti da qualsiasi Paese (Italia compresa) devono avere il certificato (con traduzione in lituano, inglese o russo) sul tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato entro e non oltre 72 ore prima dell'ingresso in Lituania e resta obbligatorio anche l'autoisolamento di 10 giorni dall’arrivo. S. G.