Croazia: estate alla scoperta delle destinazioni meno note

L'estate della Croazia sarà all'insegna della scoperta e della sicurezza. Da Zagabria passando per il Golfo del Quarnaro, questa destinazione è tra le più apprezzate dagli italiani nonché tra quelle più prossime e raggiungibili. La capitale croata si conferma tra le preferite dai nostri connazionali. Il trend degli arrivi è lentamente in crescita tanto che, come spiega Darja Dragoje dello Zagreb Tourist Board, "dal 1° gennaio al 21 aprile a Zagabria abbiamo toccato quota 74mila arrivi e 202mila pernottamenti, il 37 per cento di quanto raggiunto nel 2019". In questo scenario è il mercato italiano a incidere maggiormente, seguito da Stati Uniti e Germania.



