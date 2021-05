Argentina, ecco i piani per la riapertura al turismo internazionale

di Amina D'Addario

"Da dicembre in Argentina hanno circolato quasi 15 milioni di turisti interni: un banco di prova molto importante, che ci permette di pensare ora al ritorno dei flussi internazionali". Ricardo Sosa, segretario esecutivo di Inprotur, è fiducioso.

Dallo scorso dicembre il Paese sha tradotto in realtà il progetto 'Safe Travels', il marchio nazionale per i protocolli di sicurezza nel settore turistico che coinvolge più di 250 comuni e 3.500 aziende della filiera. "I protocolli sanitari - sottolinea Sosa - stanno funzionando, mentre il piano vaccinale, che ha raggiunto finora il 15% della popolazione, non solo sta andando avanti, ma avrà una decisa accelerazione dalla possibilità di produrre i vaccini anche in Argentina".



Ma quando è programmato il ritorno dei visitatori stranieri? "L'obiettivo - spiega il segretario esecutivo - è tornare ad accogliere gli europei a partire dalla prossima stagione, che si aprirà a settembre". Intanto l'attività di Inprotur si concentra sulla comunicazione delle novità della destinazione e sulla partecipazione alle fiere. "Tra due settimane saremo in Spagna per Fitur, ma nel secondo semestre - aggiunge Sosa - contiamo di essere anche al TTG Travel Experience di Rimini e al Wtm di Londra".