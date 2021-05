“L’Italia è pronta, lavoriamo per superare totalmente il coprifuoco, ma non abbassiamo la guardia”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook, annuncia l’impegno del Governo per eliminare la misura restrittiva che vieta la mobilità dalle 22, in favore delle attività turistiche e degli esercizi pubblici.

In queste ore a Londra, per il G7, il titolare del dicastero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha scritto: “Stiamo riaprendo, con l’obiettivo di far ripartire il turismo e l’economia. Dobbiamo sostenere il settore turistico, commercianti, ristoratori. Dobbiamo fare impresa e creare lavoro”.



“In questa seconda giornata di G7 – continua il post - ribadirò ai miei omologhi che stiamo lavorando per accogliere turisti stranieri in Italia, in totale sicurezza. Siamo pronti a dargli il benvenuto nelle nostre incantevoli regioni. Avanti con fiducia”.