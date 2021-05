C’è anche l’Italia nell’elenco dei Paesi che dal 10 maggio inizieranno a testare il Digital Green Certificate, il pass che permetterà di spostarsi all’interno dell’Europa a partire da giugno.

L’Ue inizierà infatti una fase di sperimentazione, che coinvolgerà oltre 15 Stati membri. A questa, seguirà poi l’approvazione da parte dei Paesi membri, prevista per la fine di giugno. Quando arriverà la firma del Consiglio Ue, l’infrastruttura tecnica sarà già pienamente funzionante, assicurano dalla Commissione, si legge su tg24.sky.it.



Come funzionerà il pass

Il certificato consisterà in un codice a barre bidimensionale (Qr Code). Ogni codice sarà prodotto sulla base dei dati forniti dalle autorità nazionali su vaccinazioni e test; e sarà protetto da un sistema di doppia chiave crittografica. Saranno così leggibili solo dalle autorità degli Stati appartenenti all’Ue.