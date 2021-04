La Thailandia torna alla quarantena di 14 giorni

Stop alla quarantena ‘ridotta’. La Thailandia, che era passata a un periodo di isolamento di 10 giorni per gli arrivi dall’estero, torna alla formula dei 14 giorni dal primo luglio.

L’obiettivo della misura, come spiega travelmole.com è quello di non mettere a rischio in nessun modo la stagione estiva, la più importante dal punto di vista turistico. Negli ultimi tempi il Paese ha visto un incremento dei casi che ha fatto propendere per una ulteriore stretta in vista del picco degli arrivi nei prossimi mesi.



Nel Paese restano in vigore diverse limitazioni, come le riunioni in gruppi di più di 20 persone.



Stando ai piani attuali, i turisti vaccinati potrebbero evitare la quarantena dal primo luglio, ma la conferma di questa misura dipende anche dall’andamento del piano di vaccinazione in Thailandia.