La Spagna riaprirà al turismo internazionale a giugno. L’annuncio è arrivato dal ministro Fernando Valdes Verelst, durante un intervento al Wttc Global Summit.



Il ministro ha precisato che, prima di accogliere i villeggianti, il Paese attenderà l’attivazione del Digital Green Certificate. “Giugno sarà il mese della ripresa del turismo in Spagna - ha dichiarato. Per quel periodo avremo un certificato di vaccinazione digitale e saremo in grado di riaprire i nostri confini”.

Come riporta TravelMole, la Spagna inizierà a testare il green pass già nel mese di maggio.



Nel frattempo, prosegue la campagna di vaccinazione. Attualmente circa il 10% dei cittadini spagnoli ha ricevuto entrambe le dosi.



Il Paese prevede di raggiungere l’immunizzazione del 70% della popolazione entro la fine dell’estate.