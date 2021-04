Cipro riapre ai turisti vaccinati di 65 Paesi, il via libera dal 10 maggio

È stata fissata al 10 di maggio la data di riapertura al turismo da parte di Cipro. L’annuncio è stato dato ieri dal ministro del Turismo Savvas Perdios il quale ha specificato che saranno in totale 65 i Paesi che potranno avere il via libera, e tra questi tutti i Paesi membri dell’Unione europea.

Il vincolo che sarà richiesto per potere entrare nel Paese per motivi di vacanza sarà quello dell’avere completato l’iter per la vaccinazione. Non è previsto alcun periodo di quarantena e non verrà richiesto un tampone negativo per entrare nell’isola.



L’annuncio è arrivato a sorpresa in quanto pochi giorni fa era stato deciso di avviare altre due settimane di lockdown visto l’improvviso aumento di casi Covid nel Paese.