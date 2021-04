Pandemia fuori controllo in India: Speranza vieta gli ingressi

Una nuova ordinanza vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni sia stato in India. A firmarla è stato il ministro della Salute Roberto Speranza in seguito alla situazione di massima allerta nel subcontinente indiano, che insieme al Brasile ha il triste record di contagi e morti per Covid in questo momento.

In India, spiega quifinanza.it, la pandemia è totalmente fuori controllo e a New Delhi muore per le conseguenze del Coronavirus una persona ogni 4 minuti. “I nostri scienziati - ha sottolineato il ministro - sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana. Non possiamo abbassare la guardia”.



L’ordinanza prevede anche che i residenti in Italia possano rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. Le misure sono in vigore fino al 12 maggio.