Croazia tra enogastronomia e sport: focus su Zara

Trekking, cicloturismo, enogastronomia, turismo nautico. Sono le attività all'aria aperta uno dei punti forti dell'offerta turistica della Croazia, e in particolare della regione di Zara, a cui l'ente del Turismo ha dedicato un webinar per le agenzie.

Un'area, quella attorno alla città di Zara, che vanta tre parchi naturali e uno nazionale, quello di Paklenica, noti per la loro diversità, 10 porti turistici, 33 punti di ancoraggio, oltre 4.200 posti barca e un'offerta dedicata ai cicloturisti che comprende più di 90 percorsi e strutture ricettive bike-friendly.



Ma per prepararsi alla stagione estiva la Croazia ha deciso di investire sul progetto Safe Stay in Croatia, "un marchio nazionale che - spiega la direttrice dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia, Viviana Vukelic (nella foto) - informa i viaggiatori che la struttura dove intendono soggiornare rispetta le raccomandazioni del Wttc e dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica".

Amina D'Addario