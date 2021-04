La Francia prepara l’apertura ai viaggiatori internazionali

Il piano è ancora in discussione, ma l’intenzione della Francia è di aprire le porte ai viaggiatori vaccinati americani ed europei a partire dall’estate. Ad anticipare le mosse lo stesso presidente francese Emmanuel Macron, che ha detto come i funzionari stiano discutendo sui tempi dell’allentamento progressivo delle restrizioni.

Il Paese incomincerà comunque a ridurre le limitazioni dal prossimo mese, per poi essere pronto ad accogliere i visitatori internazionali durante la summer, come spiega TravelMole. "Ci organizzeremo nel periodo estivo con i nostri professionisti in Francia per i cittadini del nostro Paese e quelli europei, ma anche per i cittadini americani" ha detto Macron, aggiungendo come siano in corso discussioni tra la Casa Bianca e funzionari francesi sulle modalità di riapertura.