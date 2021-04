Seychelles: online la piattaforma digitale unica per il turismo

Le Seychelles continuano a investire per supportare gli operatori turistici nella ripresa post-Covid. L’ultimo step del Seychelles Tourism Board è il lancio di ParrAPI, la nuova piattaforma digitale per il turismo che aiuterà gli operatori di 12 categorie ad aumentare la loro visibilità grazie al marketing digitale con una soluzione innovativa per raccogliere, controllare e condividere online informazioni turistiche.

“ParrAPI - spiega Sherin Francis, amministratore delegato del Seychelles Tourism Board – ci fornisce un approccio più efficiente alla gestione di grandi quantità di proposte e ora possiamo presentare più attività sulle nostre piattaforme".



I dati forniti dagli operatori stessi sono garantiti e approvati da Stb e possono essere condivisi con i distributori online che promuovono i prodotti e i servizi turistici delle Seychelles in tutto il mondo. ParrAPI garantisce che i dati siano aggiornati, fornendo ai visitatori informazioni adeguate per pianificare il loro viaggio in anticipo.



“Abbiamo vinto una sfida - continua Francis -: avere una mole considerevole di dati degli operatori del settore turistico in più lingue con contenuti sorprendenti come immagini e video, sempre aggiornati, in una posizione centrale”.