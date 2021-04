Isole di Tahiti, il primo maggio la riapertura delle frontiere

Tahiti si prepara ad accogliere nuovamente il turismo internazionale. Nel corso di una conferenza, il presidente della Polinesia francese, Edouard Fritch, e l’Alto Commissario della Repubblica nella Polinesia francese, Dominique Sorin, hanno confermato la riapertura delle isole il 1° maggio.

La riapertura riguarderà inizialmente solo gli Stati Uniti, considerati Paese a ‘rischio epidemico limitato’.



Per il momento, i viaggi da ‘Paesi ad alto rischio epidemico’ rimarranno limitati ai tre validi motivi (salute, famiglia, lavoro). “La situazione sanitaria in Francia e in Europa – precisa in una nota Tahiti Tourisme - non consente un'apertura in questa fase; sarà necessario verificare gli effetti del loro confinamento che dovrà essere revocato dalle autorità nazionali, prima di consentire l'accesso a questi mercati”.



La graduale riapertura delle isole di Tahiti sarà accompagnata da un nuovo protocollo sanitario, che terrà conto dei viaggiatori vaccinati e di coloro che sono immunizzati, al fine di continuare a tenere sotto controllo la situazione sanitaria nell’arcipelago di proteggere la popolazione, così come i visitatori. Questi nuovi requisiti per l’ingresso saranno pubblicati a breve sul sito dell’ente.