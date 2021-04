Canarie, l’intera offerta turistica delle isole in un’unica piattaforma

Una piattaforma unica per l’intera offerta turistica delle Canarie. Questo il progetto appena lanciato nelle isole dalla ministra del Turismo, dell’Industria e del Commercio, Yaiza Castilla.

Costo dell’operazione, attraverso cui l’arcipelago intende aprire un canale diretto con i viaggiatori, 53 milioni di euro, riporta preferente.com.



Il progetto

Per dar vita alla piattaforma Castilla ha annunciato il lancio di un hub, che agevolerà la collaborazione e il confronto tra pubblico e privato. “L’integrazione di aziende e amministrazioni sarà essenziale per dare forma a una piattaforma di destinazione turistica innovativa, intelligente e sostenibile, che riunirà dati, informazioni e servizi per migliorare l’esperienza turistica”, ha spiegato.



Il Governo si è già confrontato con diverse realtà di intermediazione online e software house, tra cui Destinia, Logitravel, Amadeus e Noray. Ma, spiega Castilla, “lungi dal sostituire i tour operator”.



Obiettivo del progetto è quello di “rendere visibile il prodotto turistico lungo tutta la sua catena di valore, a vantaggio di tutti i settori produttivi delle otto isole. Con questa piattaforma - ha aggiunto - saremo in grado di monitorare il contesto in ogni momento per garantire che tutti gli anelli della catena turistica siano focalizzati sull'offerta, al fine di posizionare le Canarie davanti agli altri concorrenti turistici”.