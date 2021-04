In Grecia come alle Maldive: le isole si raggiungeranno in idrovolante

Altre novità in Grecia sul fronte turistico. La società Grecian Air Seaplanes ha ricevuto l’autorizzazione dal ministro del turismo, dopo anni di incertezza, ad operare con una flotta di idrovolanti che connetterà la terraferma alle isole dell’arcipelago.

Il servizio, come riportato dal Sole 24Ore, sarà attivo da settembre con tre aeromobili da 19 posti, che collegheranno i porti marittimi del Mar Ionio nella Grecia occidentale.

Il servizio, che viene usato da anni nei piccoli atolli maldiviani e nelle destinazioni tropicali, diventerà una realtà anche per la costa della Grecia. L’attività verrà estesa a tutti i porti marittimi che otterranno la licenza per raggiungere le Cicladi, Creta, le isole Sporadi e il Dodecanneso. Gli idrovolanti della compagnia offriranno anche un servizio di voli charter, trasporto di emergenza e cargo.



La Grecia sta quindi procedendo nella realizzazione di quelle che saranno 150 ‘vie d'acqua’ che spera di rendere operative nei prossimi cinque anni. Il progetto secondo gli investitori, tra i quali Hellenic Seaplanes e Greek Water Airports, prevede la costruzione della più grande rete di idrovolanti in Europa creando 7mila posti di lavoro in più e un business da un miliardo di euro.