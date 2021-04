Bermuda in lockdown per sospetti positivi

Nuovo lockdown per le Bermuda. L’arcipelago ha stabilito la misura di contenimento in seguito a 100 casi sospetti positivi registrati nel fine settimana. Il blocco durerà almeno 7 giorni, come riporta travelmole.com.

Il protocollo prevede la chiusura di tutte le attività non essenziali; restano aperti alimentari, distributori di benzina e farmacie.



Tra i casi positivi ci sarebbe anche il premier David Burt, che comunque non avrebbe sintomi in quanto già vaccinato. Inoltre altri cinque casi riguardano viaggiatori arrivati con voli dagli Stati Uniti.