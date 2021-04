Gli alberghi di Londra festeggiano la riapertura: dal 28 maggio la Hotel Week London

Una festa per la riapertura degli hotel dopo il lungo lockdown. È quello che sta preparando Londra in vista della fine delle restrizioni, almeno per il mercato interno, prevista dal 17 maggio in poi.

Dal 28 maggio al 6 giugno, infatti, si terrà la Hotel Week London, organizzata da MMGY Global e che vede l’adesione di 35 alberghi della capitale britannica, che per una settimana proporranno soggiorni a tariffe scontante ma soprattutto arricchiranno la loro offerta con pacchetti unici, che uniscono alla semplice notte in hotel esperienze suggestive e innovative.



Fra gli hotel che partecipano all’iniziativa si va dal lusso di Dukes London nel cuore di St James, Hyatt Regency London - The Churchill a Portman Square, Corinthia e Dorchester, a opzioni più accessibili, tra cui The Tower Hotel, The Standard, Ruby Lucy Hotel e Mama Shelter London Shoreditch.



Tutti gli hotel partecipanti e le rispettive offerte possono essere trovati sul sito web dedicato Hotel Week London.