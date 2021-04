Repubblica Dominicana: cresce il tasso di occupazione dei resort

Segnali positivi dalla Repubblica Dominicana. l ministero del Turismo ha indicato dati positivi registrati in febbraio e marzo. Nel marzo 2021 il Paese ha ricevuto 263mila 857 passeggeri stranieri non residenti, registrando un +56%, rispetto a febbraio 2021 e un +3,4% rispetto al marzo scorso. Oltre il 70% di questi arrivi è composto da turisti americani, in quanto dall’Italia e da alcuni Paesi Europei resta ancora il divieto a raggiungere l’isola per motivi turistici. Oltre il 40% dei viaggiatori è entrato attraverso l'aeroporto internazionale di Punta Cana.

Sempre in marzo 2021 sono arrivati nel Paese un totale di 3.142 voli, con un aumento del 39% rispetto a febbraio 2021. Nell'ultima settimana di marzo, l'occupazione dei voli in arrivo ha raggiunto per la prima volta livelli simili al periodo di pre-pandemia. E sempre per quanto riguarda le prenotazioni dei voli, le sette principali compagnie aeree che operano nel Paese hanno registrato un incremento previsto per il secondo trimestre dell'anno.



Altri indicatori che mostrano la ripresa del turismo in Repubblica Dominicana sono l'occupazione alberghiera e le prenotazioni di voli e camere. Nell'ultima settimana di marzo il tasso di presenza ha raggiunto il 70,6%, il dato più alto degli ultimi dodici mesi. Le cinque principali destinazioni turistiche del paese hanno registrato tassi di occupazione superiori al 68%. Inoltre, il numero di prenotazioni di camere a partire dal 1 aprile 2021 è persino superiore a quello degli anni precedenti la crisi. Il volume delle vendite di camere per notte per soggiorni nei prossimi 30 giorni ha raggiunto massimi storici per Punta Cana e La Romana - Bayahibe.



"La ripresa della domanda internazionale verso la Repubblica Dominicana nel marzo 2021 è un chiaro segnale che la nostra strategia turistica sta avendo successo - ha affermato il ministro del turismo David Collado -. L'obiettivo di questo Governo è stato quello di riconquistare la fiducia dei viaggiatori esteri implementando protocolli e iniziative efficaci, con un impatto sull'intera catena turistica e i dati del mese scorso dimostrano che siamo sulla strada giusta".



Da segnalare che l’assistenza sanitaria gratuita ai turisti è stata estesa fino al 30 aprile 2021, per cui tutti i visitatori internazionali che arrivano in aereo e soggiornano in un hotel hanno un piano di copertura medica gratuita che copre tutti i tipi di emergenza.