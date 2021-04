Cina, il turismo interno sfiora i livelli pre-Covid

A inizio aprile in Cina si è svolta la Festa di Qingming. Tre giorni di celebrazioni che, stando ai dati diffusi dal Ministero della Cultura e del Turismo, raccontano uno scenario sorprendente, ossia un recupero del turismo interno pari al 94,5% dei livelli pre-pandemici.

I ricavi ammontano a 4,15 miliardi di dollari (56,7% degli incassi ante-Covid) e i visitatori cinesi che hanno riempito i siti turistici del Paese sono stati 102 milioni, un +144% rispetto al 2020.



Come riporta ansa.it, la rinascita del turismo cinese ha un andamento regolare, occorrerà ancora del tempo per un piena ripresa visto che al momento i prezzi per i prodotti di questo settore sono bassi e in alcuni casi i servizi sono offerti gratuitamente.



Gaia Guarino