Apre nel Regno Unito ‘Aviator Gin Bar’, il locale nato dai rottami aerei

Nonostante per i cittadini britannici viaggiare sia ancora un miraggio, esiste un modo per godersi un drink a bordo. Non si trova ad alta quota ma è certamente un qualcosa di particolare l'Aviator Gin Bar, un bar creato con i pezzi di un Boeing 737.

Si trova nella piccola cittadina di Newton Aycliffe, dove Colin Scott, medico, e Wayne Richardson, pilota ed elettricista, hanno realizzato il curioso progetto.



All'interno si trovano una serie di memorabilia del trasporto aereo. La parte principale del locale è nata da un B737-300, ma si possono trovare anche componenti di B737-700, A340-300 e sedili recuperati da un vecchio A321-211. Come riporta simpleflying.com, sfruttando il periodo di chiusura causa lockdown, è stato aggiunto un giardino che può accogliere fino a 56 persone.



Gaia Guarino