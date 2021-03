Abu Dhabi cambia rappresentanza in Italia, Dora Paradies non è più il country manager

di Amina D'Addario

Dal primo aprile l'agenzia Weber Shandwick non rappresenterà più in Italia il Dipartimento di Cultura e Turismo di Abu Dhabi. Lo ha annunciato questa mattina Dora Paradies (nella foto) al termine di un webinar dedicato a Expo2020: "In questi anni abbiamo vinto tante battaglie e perseguito obiettivi ambiziosi. Abbiamo lavorato cercando sempre di essere precisi e puntuali ed è stato veramente un piacere fare questo percorso insieme. Dal primo di aprile, però, nuove avventure aspettano quello che idealmente rimarrà sempre il team di Abu Dhabi".

Nel 2013 Dora Paradies aveva assunto ufficialmente la carica di country manager Italy di Tca Abu Dhabi e da allora si era occupata di accrescere la reputazione della destinazione sul mercato tricolore e gestire le relazioni con l'industria turistica, affiancata nelle ultime stagioni da Teresa Bernabè e Lorenzo Sironi.



Il cambio segue una revisione a livello globale della strategia dell'emirato, che sta interessando anche le sedi di Francia, Germania, Uk, Cina e India. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata la nomina delle nuove agenzie che prenderanno in mano la comunicazione.