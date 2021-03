Giappone: arriva il certificato digitale per potere viaggiare

I cittadini giapponesi che hanno effettuato il vaccino contro il covid riceveranno un certificato digitale. Si tratterà di un documento redatto secondo gli standard internazionali, disponibile tramite app mobile, che ognuno potrà mostrare per viaggiare all'estero.

L'app sarà disponibile anche per gli stranieri attualmente nel Paese del Sol Levante indipendentemente dalla durata del loro soggiorno.



Come riporta zdnet.com, le informazioni saranno connesse a un sistema che permetterà di tracciare i progressi della campagna vaccinale in Giappone. In Cina e in Europa sono già disponibili alcune app che contengono informazioni sanitarie personali, tra cui spiccano VeriFly e Iata Travel Pass. G. G.