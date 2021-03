Kenya e Covid, le nuove norme di ingresso per i turisti

A causa del persistere della pandemia il Kenya stabilisce nuove misure di controllo sui passeggeri in arrivo. Come anticipato dal discorso presidenziale sull’emergenza Covid-19 i passeggeri in arrivo con i voli internazionali dovranno aderire a tutti i protocolli di sicurezza, inclusa la presentazione di un certificato Covid-19 negativo ottenuto in base a un test effettuato non più di 96 ore prima dell’arrivo nel Paese.

I voli domestici continueranno ad operare ma esclusivamente per i turisti internazionali che abbiano prenotato la vacanza tramite agenzie di viaggi o tour operator. Pertanto i turisti che stanno arrivando in Kenya o quelli che hanno già prenotato un soggiorno sono invitati a non cancellare la loro prenotazione.



Intanto la Kenya Tourism Federation si sta adoperando affinché tutit i veicoli turistici siano autorizzati a muoversi dentro e fuori dalle zone turistiche a condizione ovviamente che seguano i protocolli di sicurezza stabiliti del Ministero della Salute.