La Thailandia cerca la ripresa puntando sugli Escape Package

La Thailandia si conferma una meta molto amata dagli italiani. Nonostante il Covid che ancora limita tutti gli spostamenti a livello globale, il Paese ha registrato un risultato piccolo ma confortante per gli arrivi dall’Italia.

Secondo gli ultimi dati dell’ente nazionale per il turismo thailandese relativi ai risultati del trimestre invernale, a cavallo tra dicembre 2020 e febbraio 2021 sono stati più di 400 gli italiani che hanno scelto di partire per il Paese.



Dicembre è il mese che ha visto una riapertura parziale della Thailandia, sia pure con arrivi e permanenza di turisti e viaggiatori sottoposti a un protocollo rigido che prevede un periodo di quarantena limitato. Il regime è quello del long stay che lo stesso ente per il turismo, tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2021, ha deciso di promuovere con il lancio di due pacchetti specifici da 60 e 45 giorni denominati Escape Package.