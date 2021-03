Un via libera che sa di un forte segnale di speranza per l’estate. La decisione del Parlamento europeo di adottare la via breve per l’approvazione del Digital Green Certificate, meglio noto come passaporto vaccinale, apre una nuova prospettiva per la possibile ripresa del turismo già a partire dalla prossima estate.

In base all'approvazione di ieri, il processo prevede ora il voto definitivo entro la fine di aprile, dopo il completamento delle opportune procedure burocratiche e le analisi legate alla questione privacy; poi il varo definitivo che consentirebbe al documento di entrare in funzione già a partire dal mese di giugno. In tempo quindi per supportare il traffico nell’alta stagione e con una campagna vaccinale che si suppone per allora in stato di avanzamento.



Il plauso (e monito) di A4E

La decisione è stata accolta con favore dal Airlines 4 Europe, che confida grazie anche a questo strumento in una vera ripresa dei viaggi per quest’estate: “Qualunque sia la soluzione offerta ai passeggeri quest'estate – ha commentato Thomas Reynaert, managing director, nel corso di una web conference -, deve essere semplice da usare e interoperabile tra i paesi dell'Ue. Soprattutto, i governi dell'Ue devono assumersi la responsabilità di verificare l'autenticità di questi certificati. Le compagnie aeree sono felici di fornire input e facilitare il loro utilizzo, ma questo lavoro appartiene ai governi dell'Ue".



Sostenere la ripresa

“Sono sempre più convinto che viaggiare sarà possibile questa estate – ha aggiunto il chairman di A4E e ceo di easyJet Johan Lundgren -. Le compagnie aeree sono pronte a ricollegare l'Europa e sostenere la ripresa economica. Non vedo l'ora di lavorare con i membri di A4E e i leader politici su questo lavoro critico che ci aspetta”.