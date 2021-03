Disney World, al via i test sul riconoscimento facciale

Walt Disney World Resort punta sulla tecnologia. Per l'ingresso al Magic Kingdom è in corso di sperimentazione un sistema di riconoscimento facciale, un progetto pilota che partirà il 23 aprile. Ogni volto identificato verrà associato a un numero, a sua volta connesso a un modulo da compilare per essere ammessi al parco.

Si tratta di un sistema decisamente innovativo che andrebbe a migliorare la customer experience.



Come riporta travelpulse.com, il test durerà 30 giorni e potranno partecipare anche i minorenni se autorizzati dai genitori.



Gaia Guarino